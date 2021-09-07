Москва, 7 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин, вероятно, никак не оценивает ситуацию вокруг блокировки сайта «Умное голосование» в преддверии парламентских выборов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 7 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, не связывает ли президент блокировку этого ресурса с угрозой результату партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Песков подчеркнул, что эта тема к Путину не имеет никакого отношения.

«Это не его прерогатива, поэтому вряд ли на этот счет вообще есть какое-то мнение у президента», — сказал Песков.

Он добавил, что главное для президента России — это справедливые и честные выборы. Сам Путин поддерживает правящую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умное голосование» из-за связей этого ресурса с экстремистской организацией.

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