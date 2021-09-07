Тамбов, 7 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области 7 сентября подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 187 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 39 тыс. 201 пациент, в том числе 131 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 811 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.