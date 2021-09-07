В Тамбовской области за сутки выявлены 89 новых носителей коронавируса
Тамбов, 7 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области 7 сентября подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»
Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 187 носителей вируса.
После выздоровления был выписан 39 тыс. 201 пациент, в том числе 131 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 811 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.