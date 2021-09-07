Брюссель, , 13:55 — REGNUM Иск в Европейский суд юстиции против Польши с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов до того момента, пока в стране не будут устранены нарушающие независимость судебной системы нормы закона, подала Еврокомиссия. Об этом 7 сентября сообщается на сайте Еврокомиссии.

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«Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения (ею) решения (Европейского) суда (юстиции), которое касается работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что размер такого штрафа должен быть определён судом.

Отметим, в июле текущего года суд Евросоюза потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, так как в Еврокомиссии считают, что деятельность этого органа, уполномоченного принимать решения о профессиональной деятельности судей, угрожает беспристрастности последних.