Вильнюс, 7 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года литовские автодилеры реализовали 2 665 экземпляров новых легковых и легких коммерческих машин — на 26,5% меньше, чем в августе 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Государственного предприятия «Регитра».

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Реализация легковых машин на литовском авторынке сократилась на 30,2%, до 2 338 экземпляров, а продажи легких коммерческих автомобилей, наоборот, выросли на 32,1%, до 280 единиц.

Среди проданных в прошлом месяце машин в Литве были автомобили марок: Volkswagen (550 шт.), Toyota (423 шт.), Peugeot (235 шт.), Fiat (155 шт.) и Skoda (127 шт.).

С начала 2021 года по август включительно в Литве было продано 26 835 новых машин — на 4,4% больше, чем за январь — август 2020 года.

Напомним, в июле 2021 года на литовском авторынке было продано на 2,4% меньше машин по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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