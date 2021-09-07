Реж, Свердловская область, 7 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В оздоровительном комплексе «Баден-Баден» (Реж, Свердловская область) демонтируют трубу, по которой вода из бассейна сбрасывалась в озеро Реж. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Све.рф Труба у озера Реж

«Руководство «Баден-Бадена» заявило, что сброс воды осуществлялся лишь несколько раз в год. Там также заверили, что ее безопасность подтверждена лабораторными исследованиями», — уточнили в департаменте.

Впрочем, всё равно трубу демонтируют, «чтобы не допускать сбросов». Собственника обязали сливать воду в бытовую канализацию, он должен получить для этого все необходимые документы. Вопрос находится на контроле областного минприроды.

Обращение от жителей Режа о сливе воды поступило на «Прямую линию» губернатора Евгения Куйвашева. Он поручил чиновникам разобраться в ситуации.