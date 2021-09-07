Москва, 7 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Мы должны помнить не только соучастие финнов при Маннергейме в совместной с нацистской Германией оккупации нашей страны и геноциде советского народа, но и имена тех, кто ещё совсем недавно, уже в 2010-е годы, навязывал нам фигуру президента враждебного СССР государства, союзника Гитлера, в качестве одного из выдающихся деятелей отечественной истории, одного из её героев, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 7 сентября, комментируя выступления на круглом столе в редакции агентства.

Kalle Sjöblom Гитлер и Маннергейм

Как сообщало, в пресс-центре ИА REGNUM 7 сентября проходит презентация и круглый стол о соучастии Финляндии Маннергейма в гитлеровской блокаде Ленинграда и гитлеровском геноциде нашего народа.

«Это, прежде всего, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета Безопасности России Сергей Иванов.

Это сегодня посол по особым поручениям МИД России, а в прошлом председатель ЦИК России и депутат Государственной Думы РФ Владимир Чуров.

Это, наконец, человек, который в 2016 году собственно открывал небезызвестную памятную доску Маннергейму в Санкт-Петербурге Владимир Мединский. Он ещё совсем недавно был министром культуры нашей страны, а сейчас является помощником президента Российской Федерации и председателем Российского военно-исторического общества.

Ну и, наконец, напомню, что одним из инициаторов сооружения в Санкт-Петербурге — Ленинграде памятной доски одному из организаторов мучений его жителей в 1941—1944 годах был и такой сомнительный для меня, но широко прославляемый в качестве «гражданина в самом высоком смысле этого слова» деятель российской словесности и истории, как Даниил Гранин», — высказал свою точку зрения Михаил Демурин.

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