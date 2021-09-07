Махачкала, 7 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Дагестане за последние три недели установилась тенденция на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. С 204 заболевших в сутки 15 августа показатель прироста снизился к 7 сентября до 169, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом показатель смертности ежедневно обновляется. За прошедшие сутки скончались еще 12 жителей республики. А общее число умерших достигло 2299 человек.

За последние сутки в Дагестане выздоровели 187 пациентов. Общее число сумевших побороть болезнь увеличилось до 44 408 человек при общем количестве носителей коронавируса 48 962 человека. В настоящее время в регионе лечатся от COVID-19 2255 человека.