Стокгольм, 7 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Как показали последние данные, полученные редакцией телеканала SVT, в Швеции крупные держатели акций, обладающих также инсайдерской информацией о положении рынка, начали распродавать свои ценные бумаги. Однако стоит ли рядовым шведам избавляться от ценных активов? На этот вопрос в студии SVT 7 сентября постарался ответить биржевой аналитик Петер Мальмквист.

Шведская крона

«Продайте пятую часть, а остальное пока придержите», — посоветовал эксперт.

Как показал последний отчет SVT, крупные инвесторы в этом году продали акций на сумму, превышающую показатели 2020 года.

«Фондовый рынок очень сильно завязан на людях, обладающих информацией. Если инсайдеры начнут действовать в определенном направлении, это может повлиять на многих игроков … Вероятно, в ближайшие два года у нас будет обвал фондового рынка», — отметил Мальмквист.