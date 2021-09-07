Красногорск, 7 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 21 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 7 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 1196 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности выявлено 427 474 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 911 человек. Выздоровели и выписались 372 190 человек.