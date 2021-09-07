Стокгольм, 7 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Правительство Швеции способствует созданию большего количества рисков для безопасности страны. Такое мнение высказал представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форсселл, когда он встретился вечером 6 сентября с министром внутренних дел Швеции Микаэлем Дамбергом в студии телеканала SVT, где они провели дебаты после того, как в Швецию прибыли три бывших жены боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были депортированы из Сирии.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Дамберг сослался на обязательства Швеции по приему таких лиц, подчеркнув, что женщины возвращаются с детьми, которых правительство и его ведомство бросить не могут.

«Мы обязаны принимать высылаемых лиц», — заявил Дамберг.

«Все же есть разница между простым приемом террористов и активным содействием их перемещения в Швецию», — парировал Форсселл.