Самара, 7 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Значительные средства планируют дополнительно направить на систему здравоохранения в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

«Российская газета» Медики

Сообщается, что бюджет региона увеличился за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, собственных доходов области и сохранил социальную направленность.

7 сентября на внеочередном заседании Самарской губернской думы были рассмотрены поправки в закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период до 2023 года.

Согласно законопроекту, предлагается увеличить прогноз поступлений неналоговых и налоговых доходов более чем на 12,8 млрд рублей.

«Основной рост связан с налогами организаций, но и от налога на доходы физических лиц ожидается весомая прибавка — 1 млрд 250 млн рублей. Это говорит о том, что реальные доходы граждан растут более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Это очень обнадеживающая тенденция. Мы понимаем, что рост доходов граждан — это важнейшая задача наша с вами, правительства региона. И мы видим, что эта задача сегодня решается. Это объективный барометр положения дел в экономике», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова, который обратился к депутатам.

Сообщается, что в бюджете региона были учтены дополнительные безвозмездные поступления из Пенсионного фонда РФ и федерального бюджета на сумму 4,9 млрд. В результате доходы областной казны в 2021 году составят порядка 228,168 млрд рублей.

Отмечается, что в результате увеличения бюджета, увеличатся и его расходы. При этом значительные средства планируется направить на поддержку семей с детьми, систему здравоохранения области и реализацию программ и нацпроектов.

«Предложенные изменения касаются увеличения финансирования важнейших статей социального блока: здравоохранение, образование, соцзащита, поддержка культуры, спорта, ремонта дорог, благоустройства», — сообщил глава региона.

Сообщается, что во время угрозы распространения коронавируса три млрд рублей планируют направить на фонд оплаты труда медицинских работников, которые трудятся в системе обязательного медицинского страхования. Еще 638 млн рублей планируется направить на единовременные стимулирующие выплаты.

«На борьбу с COVID-19, с учетом межбюджетных трансфертов Территориальному фонду ОМС, будет направлено более трех млрд. Это и оказание помощи больным, и приобретение лекарств, и модернизация лабораторий для диагностики инфекционных заболеваний, и проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом, и приобретение средств защиты», — говорится в сообщении пресс-службы.

На модернизацию системы здравоохранения регионе планируется дополнительно направить 278 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области рассказал о восстановлении экономики региона.