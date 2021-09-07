Стокгольм, 7 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Похоже, что после длительного периода роста фондового рынка Швеции многие профессиональные инвесторы стали более осторожными, а «бычий» настрой на бирже постепенно сходит на нет. Об этом 7 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Как отмечают журналисты, «медвежьи» настроения особенно преобладают среди так называемых инсайдеров, то есть генеральных или финансовых директоров, поскольку те обладают информацией, которая может существенно повлиять на цену акций.

По данным SVT, в этом году инсайдеры решили продать значительную часть акций своих компаний. За первые восемь месяцев этого года инсайдеры продали акции на сумму 5,4 миллиарда шведских крон (€540 млн). Это на миллиард крон больше, чем за все двенадцать месяцев прошлого года.

Отмечается, что если инсайдеры продают акции своих компаний в таком объеме, то это является верным признаком скорого перехода рынка в красную зону.