Владимир, 7 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Во Владимирской области 7 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 395 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 46 тыс. 86 пациентов, в том числе 171 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1750 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.