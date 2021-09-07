Казань, 7 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В одном из кафе Казани выявили массовое заболевание сальмонеллезом. Всего с 4 по 7 сентября поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Кишечная палочка

Все пострадавшие питались в кафе «Эклер». В медицинские учреждения госпитализировали 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз сальмонеллез подтвердился у 8 пострадавших, у других заболевших результаты анализов пока не готовы.

Сотрудники управления Роспотребнадзора взяли в кафе пробы сырья, продуктов, смывы с поверхностей и обследовали персонал.

По результатам обследований в соусе собственного приготовления для блюда «яйцо пашот» и в слабосоленом лососе обнаружили сальмонеллу; бактерии группы кишечной палочки выявили в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот. Также бактерии группы кишечной палочки обнаружили в семи из 10 смывах (с оборудования, посуды и спецодежды повара). От двоих сотрудников кафе (повара и официанта) была выделена сальмонелла. Их отстранили от работы.

Причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом стали грубые нарушения больным сальмонеллезом сотрудником (или носителем) санитарных требований во время приготовления пищи и несоблюдения им правил личной гигиены. Также проверка выявила отстутствие медицинских книжек на сотрудников, не имелись документы, подтверждающие качество сырья и продуктов, готовые блюда замораживались и использовались повторно.

Деятельность кафе временно приостановлена до решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области массовое отравление воспитанников детского сада произошло 11 августа, когда 15 воспитанников из четырёх группне пришли в связи с рвотой, диареей и высокой температурой. Затем ухудшилось самочувствие ещё шести детей. Диагноз сальмонеллез диагностирован у 22 детей.

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