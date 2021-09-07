Москва, 7 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Риск попадания вируса Нипах на территорию России является минимальным. Об этом заявили РИА Новости в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора.

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«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на территории страны случаи заболевания не регистрировались.

Специалисты также подчеркнули, что источником вируса Нипах могут быть только животные и больные люди, а передача такого вируса от человека к человеку возможна лишь при крайне тесном контакте.