Красногорск, 7 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье пошло на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 7 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 880 случаев новой инфекции, что на 11 меньше аналогичного показателя 6 сентября. Тогда на территории региона выявили 891 новый случай, а днем ранее — 826.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 сентября в России за сутки выявили 17 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.