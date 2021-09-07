Челябинск, 7 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Каштакском бору на территории Челябинской области таксист не нашёл дороги и бросил двух несовершеннолетних девушек. Это произошло в момент, когда на улице уже стемнело, пишут СМИ.

Leonid Mamchenkov Такси

Школьницы ехали в лагерь «Солнечная поляна» в 11 километрах от Челябинска. По данным 74.ru, он высадил подростков насильно и взял за поездку не 400 рублей, а 500, пишет издание.

В компании такси извинились перед родителями и вернули деньги за поездку. Также там заявили о том, что поставили этого водителя на контроль.