Москва, 7 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Торги 6 сентября после отличной прошлой недели прошли для нефти не так позитивно. Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась на 0,64%, закрывшись на отметке в $72,88, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Фокус инвесторов по-прежнему направлен на несколько факторов — распространение дельта-штамма и анализ ситуации с новыми штаммами и заболеваниями, восстановление мировой экономики и стихийное бедствие в Мексиканском заливе. Также сюрпризом стало снижение цен Саудовской Аравией для азиатских покупателей на $1−1,3 за баррель.

Остается напряженной ситуация с штаммом «Дельта», и при этом на подходе сразу два новых вида заболевания — штаммы «ипсилон» и «ню».

Дополнительным фактором давления постепенно становится распространение неизвестного заболевания в Индии, которым уже болеет несколько тысяч человек, а в одном из городов из 70 заболевших умерло 54 человека, среди которых 45 детей.

Кроме этих факторов, влияние, на сей раз позитивное, на котировки оказывает ураган «Ида». Из-за него в Луизиане до сих пор остановлена работа на 5 НПЗ, которые дают переработку на 1 миллион баррелей в сутки или 6%от общего объема переработки США.

Сегодняшние торги, как представляется, будут более позитивными для котировок нефти. Коридор движения на 7 сентября — $72,70−74,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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