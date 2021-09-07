Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Сахалинской области возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, сообщается 7 сентября на сайте СКР.

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Накануне, 6 сентября, неизвестные осквернили 24 надгробия на аллее почетных захоронений в Южно-Сахалинске и раскидали по его территории венки.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, совершившие преступление.

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