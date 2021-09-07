Томск, 7 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 111 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 41 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 204 человека. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 57 фамилиями.

Напомним, 6 сентября в Томской области COVID-19 диагностировали у 108 человек.