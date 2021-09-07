Стокгольм, 7 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. 6 сентября прокуратура Швеции задержала двух женщин, прибывших ранее из Сирии. Им вменяется в вину совершение ряда военных преступлений. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Напомним, что две женщины ранее содержались в курдских лагерях по подозрению в терроризме, поскольку они были замужем за боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 6 сентября в Швецию прибыли три женщины, одну из которых шведские правоохранители после допроса отпустили. Обвинений ей предъявлено не было.

В своем пресс-релизе, опубликованном 7 сентября, прокуратура Швеции отмечает, что две из вернувшихся женщин были задержаны. Не позднее 9 сентября прокурор примет решение об их аресте.

Отметим, что прокуратура Швеции автоматически начинает предварительное расследование в отношении всех лиц, возвращающихся в страну с территорий, ранее находившихся под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).