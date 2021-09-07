Джакарта, 7 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что количество случаев заражения коронавирусом в стране сократилось на 6,7%, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность в отношении передачи коронавируса, оставаясь дисциплинированным в применении санитарного протокола и снижении перемещений вне дома.

За последние несколько дней количество новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года правительство Индонезии поставило цель вакцинировать 70% населения страны.