Москва, , 13:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует поездку в Санкт-Петербург 12 сентября, в котором в этот день будут проходить основные мероприятия в честь празднования 800-летия со дня рождения русского князя Александра Невского. Об этом 7 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, не планирует», — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время, ранее Песков рассказал, что у главы Российского государства есть свои планы в связи с 800-летием Невского, о которых будет сообщено в свое время.

Напомним, князь Александр Невский (1221−1263) одержал множество военных побед, включая Невскую битву (1240) с войском шведов и Ледовое побоище (1242) с рыцарями Ливонского ордена. Также известен как политик и дипломат. Был канонизирован в 1547 году.