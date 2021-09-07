Черкесск, 7 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за последние сутки скончались от осложнений после COVID-19 пять человек. С начала сентября число умерших в регионе составило 32 человека. Общее количество случаев летального исхода к 7 сентября составило 494 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Коронавирус

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За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 48 жителей региона, выздоровели за те же сутки 34 пациента. За период пандемии коронавируса стал носителями опасной инфекции уже 24 361 человек, а выздоровели из них 21 833 пациента.

По данным местного оперштаба на 6 сентября, в больницах получали помощь от COVID-19 659 человек. Общее число «активных» больных» составляет 2034 человека.