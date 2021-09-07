Киев, , 13:40 — REGNUM 48% украинцев оценивают рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США как в той или иной степени удачный.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © REGNUM

Соответствующие результаты соцопроса опубликовала 7 сентября социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным социологов, 7% респондентов ответили, что визит был «очень успешный», ещё 41% — что «скорее успешный».

Вместе с тем «скорее неудачным» назвали визит 19% опрошенных, «совершенно неудачным» — 9%; 17% опрошенных сказали, что ничего не знают об этом визите, а 7% не смогли определиться с ответом.

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 2−4 сентября. Было опрошено 2500 респондентов во всех областях, погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.

Напомним, что в посольстве США в Киеве заявили, что встреча президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной сейчас крепче, чем когда-либо. Офис президента Украины также объявил итоги визита «большой победой» Зеленского.