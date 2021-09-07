Москва, 7 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. С московского футбольного клуба «Локомотив» снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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Такое решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

3 сентября «Локомотиву» запретили регистрировать новичков из-за долга перед грузинским футболистом Соломоном Кверквелией, который выступал за клуб в 2017—2020 годах.

«Локомотив» должен был выплатить Кверквелии суммы по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам за сезон-2019/20, а также проценты за задержку.