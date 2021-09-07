Москва, 7 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В московском киноцентре «Октябрь» состоялась торжественная церемония закрытия II международного фестиваля «Современное кино Греции», зрители которого на протяжении трех дней могли посетить российские премьеры полнометражных и короткометражных греческих фильмов. Фестиваль прошел в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Независимости Греции. Мероприятие было организовано обществом греческих женщин «Агапи», продюсерским центром «Хорошо продакшн» при поддержке проекта КАРО.Арт. Киносмотр прошел под эгидой генерального секретариата по делам греков зарубежья и публичной дипломатии МИД Греции, Федеральной национально-культурной автономии греков России, при поддержке Посольства Греческой Республики в Москве.

Оргкомитет II международного фестиваля «Современное кино Греции» В московском киноцентре «Октябрь» состоялась торжественная церемония закрытия II международного фестиваля «Современное кино Греции»

За три дня гостями II сеждународного фестиваля «Современное кино Греции» стали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Москве Екатерини Нассика, Посол Республики Кипр в Российской Федерации Андреас Зинонос, генеральный консул Греции в Российской Федерации Николаос Крикос, советник по вопросам культуры Посольства Греческой Республики в Москве Димитриос Яламас, председатель Московского общества греков Христо Тахчиди, заместитель исполнительного директора Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) греков России Евгения Попова и координатор проектов ФНКА греков России Мелина Леонова, исполнительный директор Московского общества греков Инна Шефф, греческий режиссер, продюсер и сценарист Димитрис Кутсиабасакос, а также актеры Дарья Екамасова, Янис Политов, Виктор Венес, Анна Леванова и Казбек Кибизов, главный тренер баскетбольного куба ЦСКА Димитрис Итудис и другие. Ведущими церемонии открытия стали актеры Аристарх Венес и Евгения Асланиди.

Оргкомитет II международного фестиваля «Современное кино Греции» В московском киноцентре «Октябрь» состоялась торжественная церемония закрытия II международного фестиваля «Современное кино Греции»

«Второй фестиваль, как и первый, несмотря на то, что являлся, по сути мини-фестивалем, убедительно показал свою востребованность. Интерес к греческому кино выразился заполненными залами, аплодисментами и благодарностью зрителей. Это вдохновляет нас продолжать эту историю. Следующий фестиваль мы планируем провести в 2023 году с большой программой фильмов, мероприятий и с гостями из Греции», — подвела итоги автор идеи фестиваля, директор киносмотра, председатель АНО «Культурно-просветительское общество греческих женщин «АГАПИ» Стелла Христианова.

В дни фестиваля его гости и зрители смогли посетить кинопоказы свежих картин греческого производства, а также принять участие во встречах с кинодеятелями и обсуждениях фильмов. Киносмотр открылся российской премьерой картины «Яблоки» режиссера Христоса Нику. Кроме того, гости церемонии открытия увидели короткометражную картину Йоргоса Лантимоса «NIMIC». После окончания показов зрители приняли участие в Q&A онлайн-сессии с Христосом Нику. Модератором телемоста стала актриса Дарья Екамасова.

Оргкомитет II международного фестиваля «Современное кино Греции» В московском киноцентре «Октябрь» состоялась торжественная церемония закрытия II международного фестиваля «Современное кино Греции»

Во второй день состоялись мероприятия в рамках программы короткого метра, представленной картинами «NIMIC» Йоргоса Лантимоса, «Белла» режиссера и автора сценария Телии Петраки и «Goads» режиссера Ириса Банланеа. Ведущей программы стала кинопродюсер Янна Буряк. Также в рамках второго дня фестиваля состоялась российская премьера полнометражной картины «Роза Смирны» режиссера Джорджа Корделласа. Показ предваряло представление фильма с историческим экскурсом в хронику событий начала XX века в Смирне (ныне город Измир на территории Турции), спикером которого стала доцент кафедры новогреческого языка и византологии МГУ имени М.Ю. Ломоносова Ксения Климова. Финальным сеансом второго дня фестиваля стал фильм «Осада на улице Липерти» режиссера Ставроса Памбаллиса. Фильм представил Посол Республики Кипр в Российской Федерации Андреас Зинонос.

В заключительный день киносмотра состоялся показ фильма «Даниэль «16» режиссера, продюсера и сценариста Димитриса Кутсиабасакоса и встреча с ним, модератором которой выступила член Гильдии продюсеров РФ, член Союза кинематографистов РФ, генеральный директор продюсерского центра «Хорошо продакшн» Наталья Иванова.

Завершающим сеансом стала российская премьера картины «Портной» режиссера Сони Лизы Кентерман. Ведущими торжественной церемонии закрытия фестиваля стали автор идеи фестиваля, директор киносмотра, председатель АНО «Культурно-просветительское общество греческих женщин «Агапи» Стелла Христианова и член Союза кинематографистов РФ, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора продюсерского центра «Хорошо продакшн» Мария Ксинопуло.