Сеул, 7 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил изображения линейки автомобилей на водородном топливе. Фотографии с водородными машинами распространила пресс-служба автопроизводителя.

Hyundai Водородные модели Hyundai

Среди новинок особое внимание стоит уделить водородной беспилотной фуре для перевозки контейнеров. Эта машина получила название Trailer Drone. Число баков с топливом для фуры подбирается индивидуально в зависимости от длины маршрута. Дальность хода автомобиля составляет более 1000 км.

Также автопроизводитель представил изображение двухдверного водородного спорткара Vision FK. Производительность модели достигает 680 л. с. Крутящий момент от «движка» машины передаётся на заднюю ось. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется менее чем за четыре секунды. Запас хода спорткара составляет 600 км.

Для участия в спасательных операциях Hyundai создал электрокар-зарядную станцию. Это авто в критических ситуациях сможет подзаряжать другие электромобили.

Ранее компания Hyundai протестировала на трассе Нюрбургринг спорткар Ioniq 5 N с электрическим агрегатом. Модель создана на базе электрической «тележки» e-GMP.

Читайте также: Обнародованы снимки нового кроссовера Hyundai Casper