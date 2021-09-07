Минск, 7 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Международные резервные активы Белоруссии на 1 сентября составили $8,497 млрд в эквиваленте. Нацбанк Белоруссии 7 сентября проинформировал о предварительной оценке ЗВР постсоветской республики.

Pixabay.com Рост

Золотовалютные резервы за предыдущий месяц удалось нарастить на $1,054 млрд. В официальном сообщении отмечено, что их рост «в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет».

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Напомним, белорусская оппозиция уговаривала МВФ не предоставлять финансовую помощь официальному Минску. Оппозиционеры обоснованно считали, что «режим Лукашенко» таким образом освободит ресурсы для укрепления тоталитаризма и государственного терроризма.

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