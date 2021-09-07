Москва, , 13:34 — REGNUM Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с задержанием в Бресте гражданки РФ Ирины Викхольм. Об этом 7 сентября заявил в пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Сергеевич Песков medialeaks.ru

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«Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает всё необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», — уточнил официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что информацией об условиях содержания Викхольм он не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября власти Белоруссии уведомили посольство России о задержании в Бресте гражданки РФ Ирины Викхольм, которая обвиняется в клевете на президента республики Александра Лукашенко после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair.

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Уточняется, что задержанная находится в следственном изоляторе белорусского города Бреста. Ей грозит до пяти лет заключения.

Российскую гражданку обвинили в том, что 23 мая она разместила в Twitter изображение Александра Лукашенко и якобы «унижающие» его и недостоверные сведения о том, что он совершил «акт терроризма» и «авиапиратсва» — именно такие формулировки использовали официальные лица Евросоюза и гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

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