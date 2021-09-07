Таллин, 7 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Инфляция (рост цен) в августе 2021 года выросла в Эстонии на 5% по сравнению с августом 2020 года, следует из данных Департамента статистики страны.

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За год товары в августе подорожали на 3,8%, а услуги — на 7,3%.

Как отметила ведущий аналитик департамента Виктория Трасанова, на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание жилищных услуг, которое составило треть от общего изменения: «Поступившее в дома электричество подорожало на 38,8% и аренда жилья — на 13,5%».

Значительное влияние на изменение индекса по-прежнему оказывало повышение цен на моторное топливо: бензин был дороже на 15,7%, а дизельное топливо — на 22,7%. Из продуктов питания более всего подорожали в сравнении с августом 2020 года картофель (40,9%), свежая рыба (16,4%) и свежие овощи (15,8%).

По сравнению с июлем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен на продукты питания и жилищные услуги. Как товары, так и услуги подорожали за месяц на 0,7%.