Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 7 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Дудинке (Красноярский край) 7 сентября начались учения МЧС по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

На Таймыр прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Он контролирует проведение тренировки.

С рабочей поездкой в Дудинке находится губернатор Красноярского края Александр Усс. «Арктические территории нашего края к учениям готовы», — подчеркнул он.

Уточняется, что первой точкой учений станет Дудинский морской порт. Согласно выдуманному сценарию, на перевозящем химически опасные вещества ледоколе «Авраамий Завенягин» произойдёт пожар. Его нужно ликвидировать быстро и без последствий для жителей города.

Также спасатели будут работать на нефтебазе. По плану учений, там разольётся нефть и попадёт в акваторию Енисея. Будет смоделирована ещё одна ЧС — взрыв резервуара с нефтепродуктами. В этот же день сотрудники МЧС «потушат» природный пожар в тундре.

Учения пройдут в течение двух дней одновременно в семи регионах России, находящихся в Арктической зоне. В тренировках примут участие более 6 тысяч человек.

По словам министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, цель учений — оценка способности органов управления и сил эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.