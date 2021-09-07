Москва, 7 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Самым популярным направлением отдыха в России на новогодние праздники станут горнолыжные курорты. Такой прогноз 7 сентября сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта

«Уже очевидно, что хитом продаж в зимний период будут горнолыжные направления. В первую очередь в России», — сказала Ломидзе.

Причём самым популярным из горнолыжных курортов в 2021 году, скорее всего, станет Красная поляна в Краснодарском крае.

«Несмотря на отсутствие реальных продаж на данный момент, несмотря на то, что цены на горнолыжный отдых в России вырастут зимой, мы можем точно констатировать, что этот сегмент отдыха будет самым востребованным на новогодние праздники», — отметила Ломидзе.