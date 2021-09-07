Черкесск, 7 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии с 8 сентября начнутся проверки на предприятиях и в организациях по исполнению постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий трудящихся. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Напомним, ранее республиканское управление Роспотребнадзора объявило обязательную вакцинацию сотрудников предприятий, которые по роду деятельности связаны с общением с большим количеством граждан. В их числе были названы сотрудники медорганизаций и педагоги школ и других образовательных учреждений, сотрудники ЖКХ, МФЦ, сферы торговли и д. п. Руководство предприятий должно было организовать вакцинацию своих работников до 27 июля первым компонентом вакцины, и до 7 сентября — вторым. Не исполнившим постановление Роспотребнадзора грозит серьезное наказание.

«В адрес организаций-нарушителей будут составлены административные протоколы для передачи в суд для дальнейшего решения. Нарушителям грозят весомые штрафы до 500 тыс. рублей или приостановление административной деятельности сроком до 90 суток», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

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