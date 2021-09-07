Москва, 7 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Единовременные выплаты пенсионерам привели к тому, что в период с 30 августа по 5 сентября 2021 года расходы домохозяйств на товары и услуги выросли до +18,8% г/г. (против +12,8% г/г. неделей ранее). Об этом 7 сентября сообщили аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка.

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Вклад данного фактора в общий прирост расходов, по мнению специалистов СберИндекса, составил более 5 п.п. Главные траты по-прежнему приходятся на непродовольственную розницу, на них пришлось +25,5% год к году (г/г).

Всего же за август совокупный спрос домохозяйств составил +15,7% г/г. В денежном выражении расходы на товары и услуги составили 4,465 трлн рублей. Из них на продовольствие пришлось 1,521 трлн руб. (+9,2% г/г), непродовольственные товары — 1,866 трлн руб. (+16,0% г/г). На долю общепита и платных услуг пришлось 179,9 млрд руб. (+37,0% г/г) и 898,7 млрд руб. (+15,1% г/г).

Ранее в агентстве АКРА подсчитали, что социальные антикризисные меры обойдутся Российскому государству в 450−500 млрд рублей, более 90% этих средств пойдёт на выплаты пенсионерам.

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