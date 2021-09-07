Варшава, 7 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Один из лидеров правящей в Польше партии «Право и справедливость», вице-спикер Сейма республики Ришард Терлецкий в интервью Polskie Radio не исключил возможности продления режима чрезвычайного положения (ЧП), введенного на границе с Белоруссией во избежание миграционного кризиса.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Нормализация обстановки на границе зависит от позиции властей Белоруссии, которые спровоцировали нынешний кризис, связанный с наплывом нелегальных мигрантов. И пока эта позиция не изменится, нам будет целесообразно держать границу в режиме чрезвычайного положения. Я думаю, мы в целом так и поступим», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении режима чрезвычайного положения на польском участке польско-белорусской границы 2 сентября издал президент Польши Анджей Дуда. Нынешний режим действует на срок 30 календарных дней. Причиной послужило то, что в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.