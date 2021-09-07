Москва, 7 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Военный переворот в Гвинейской Республике пока не стал поводом для поддержки Российским государством добывающей компании «Русал». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 сентября журналистам.

UC Rusal Photo Gallery «Русал»

Представителя Кремля спросили, рассматривают ли власти какие-либо меры для поддержки компании, которая добывает в Гвинее алюминий. Песков отметил, что события в африканской стране — действительно серьёзный фактор, который может плохо повлиять на алюминиевый рынок.

«Нет, это новое развитие событий, и пока никаких вариантов поддержки не рассматривается», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве внимательно следят за ситуацией в Гвинее и ожидают, что бизнес-интересы российских компаний не пострадают. «Русалу» в Гвинее принадлежит Компания бокситов Киндии (КБК) и боксито-глиноземный комплекс Friguia. Также компания разрабатывает месторождение бокситов в регионе Боке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября гвинейские военные во главе с полковником Мамади Думбуя осуществили переворот. Президент Гвинеи Альфа Конде арестован.

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