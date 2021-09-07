Динский район, Краснодарский край, 7 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Детский сад закрыт на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в Динском районе Краснодарского края, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

«Воспитанники в течение 14 дней будут находиться на самоизоляции. За это время в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку помещений», — сообщили в оперативном штабе.

Всего на 7 сентября в Краснодарском крае из-за коронавируса закрыто 26 групп в 21 детском саду Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Калининского, Крыловского, Курганинского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского и Туапсинского районов, а также четыре класса в четырех школах Краснодара, Сочи и Ленинградского района и две группы Курганинского аграрно-технологического техникума.

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На 7 сентября в Краснодарском крае коронавирус подтверждён у 4,4 тыс. человек, за последние сутки заражение подтверждено у 21 несовершеннолетнего.