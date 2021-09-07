Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Андрея Максимова, который в июне 2020 года средь бела дня зарезал 75-летнюю женщину в парке Александрино в Кировском районе города из-за кошелька с 300 рублями. Он также признан виновным и в других разбойных нападениях, где также применял насилие к потерпевшим.

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Как установлено следствием и судом, 23 июня 2020 года Максимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в парке Александрино, в целях хищения чужого имущества решил совершить нападение на случайного прохожего. Увидев пожилую женщину, гулявшую в парке, напал и нанес ей 11 ударов колюще-режущим предметом, выхватил из рук жертвы сумку, в которой находились 300 рублей и лекарства, после чего скрылся. Смерть пострадавшей наступила в больнице от множественных колото-резаных ранений грудной клетки и живота.

Он же совершил разбойное нападение на женщину в Калининском районе города, на улице Ушинского. При этом удушающим приемом сдавил жертве шею, перекрыв доступ кислорода, после чего навалился на нее своим телом, отобрав имущество на сумм 4700 рублей. В этом случае женщина осталась жива. Также подсудимого уличили еще в трех разбойных нападениях, где всем потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.

«Максимов вину признал полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. По совокупности приговоров — 21 год 10 месяцев в исправительной колонии особого режима», — сообщили 7 сентября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд также взыскал с Максимова в пользу родственницы погибшей пенсионерки 3 млн рублей в счёт возмещения морального вреда, а в пользу другой потерпевшей 4,5 тыс. рублей в счёт возмещения материального ущерба.

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