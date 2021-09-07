Киев, , 13:32 — REGNUM Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом 1 сентября в Белом доме затянулась более чем на час, потому что «пошел разговор».

Владимир Зеленский и Джо Байден President.gov.ua

Об этом в эфире украинского телевидения 7 сентября рассказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Алкоголя не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить», — отметил глава дипломатии.

Кулеба заявил, что украинская сторона в ходе рабочего визита в США в принципе достигла всего, чего хотела; вернулась в Киев сильнее, чем была ранее.

Также он отметил важность того, что президент Байден не пытался лишь формально ответить на вопросы Украины, а по ключевым проблемам безопасности «сразу началась рефлексия обсуждения».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский заявил прессе, что встреча с главой Белого дома прошла «в продуктивной и конструктивной атмосфере», и обе стороны явно заинтересованы в результативном диалоге. Также он отметил, что вместо запланированного ранее часа встреча продолжалась два часа.