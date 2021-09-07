Сеул, , 13:25 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём обратился к профсоюзам работников метрополитенов Сеула и четырёх других крупных городов страны, таких как Инчхон, Пусан, Тэгу и Тэджон, воздержаться от забастовки, запланированной на следующую неделю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра.

Давид Сикейрос. Забастовка

Данное заявление он сделал 7 сентября в ходе заседания правительства.

Ким Бу Гём отметил, что люди испытают большие неудобства, если работа метро будет приостановлена в преддверии осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году отмечается с 20 по 22 сентября.

Известно, что инициатором забастовки является профсоюз работников Сеульского метрополитена. Если компания-оператор не откажется от плана сокращения персонала в рамках мер по реструктуризации, представители профсоюза планируют начать забастовку 14 сентября.

«У каждого профсоюза есть свои аргументы и трудности, но необходимо помнить, что метрополитеном пользуются обычные люди», — сказал Ким Бу Гём, попросив профсоюзы и администрацию метрополитенов сесть за стол переговоров.