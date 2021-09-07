Тбилиси, 7 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Грузии с 13 сентября стартует денежная лотерея для тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Fishki.net Лотерея

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«Общий призовой фонд составит 2 миллиона 800 тысяч лари (около $900 тыс., — прим. ИА REGNUM). Розыгрыш лотереи будет проводиться ежедневно до конца года», — сказал Гибрадзе.

Он сообщил, что призы будут начинаться от сумм в 100 и 500 лари ($32 и $160). Их будут разыгрывать ежедневно. Суммы от 1000 до 10 000 лари (от $320 до $3200) будут разыгрывать еженедельно. Участвовать в лотерее будут все, кто сделал хотя бы одну прививку.

«Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари», — отметил начальник штаба.

Стоит отметить, согласно официальным данным, в Грузии прошли полный курс вакцинации почти 480 тыс. человек. Одну дозу получили более 850 тыс. человек.