Белгород, 7 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один ранен в результате драки ночью 7 сентября в Старом Осколе Белгородской области. О трагедии первым рассказал на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

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«Алкоголь, ссора, ружьё… В результате один человек погиб, один ранен. Жизни пострадавшего сейчас уже угрозы нет, оказываем помощь. Работают правоохранительные органы. Уверен, они во всём разберутся, ситуацию держу на контроле», — написал руководитель области.

Позже «9 канал Старый Оскол» уточнил подробности конфликта. По данным журналистов, возле храма Рождества Христова иностранцы, живущие неподалёку в общежитии, встретились с двумя сотрудниками МЧС, один из которых был в состоянии опьянения. Ссора между участниками перешла в драку, спасатель выстрелили в «обидчиков» из охотничьего ружья на базе автомата Калашникова. Один человек скончался на месте, у второго — ранение в плечо. Сотрудники МЧС были не на службе.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.