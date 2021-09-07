Минск, 7 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Белорусская государственная инспекция по электросвязи министерства связи и информатизации закрыла доступ к идентификатору сетевого издания media-polesye.bу на шесть месяцев. Основанием стало постановление прокуратуры прокуратура Брестской области, которая увидела в публикациях сетевого издания нарушения закона о СМИ.

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«В ряде публикаций, размещенных на указанном ресурсе, имелись фотографии и видео из интернет-сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на такие сайты. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов», — сказано в опубликованном 7 сентября сообщении генпрокуратуры республики.

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Напомним, с 2020 года в Белоруссии заблокированы десятки сетевых изданий, публикации которых отражали негативные стороны белорусских реалий, а также личностные оценки в авторской критике. Конституция Белоруссии формально гарантирует плюрализм, свободное выражение мнений, свободное распространение и получение информации, а Уголовный кодекс запрещает преследование граждан за критику. На практике эти и другие нормы не соблюдаются.

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