Москва, 7 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Отдых внутри России дешевле выездного только в сегменте эконом. Об этом 7 сентября сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм на Байкале

Причем разница оказалась не слишком значительной, отметила представитель туриндустрии. Так, в сегменте эконом отдых внутри страны будет в среднем на 15−20% дешевле, чем за её пределами.

«Если переходим в средний ценовой сегмент и премиальный, отдых в России получается чуть дороже, чем за рубежом», — сказала Ломидзе.