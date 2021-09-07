Липецк, 7 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Липецкой области 7 сентября подтвержден 191 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 48 тыс. 255 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 41 тыс. 712 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 407 — за последние сутки.

За весь период скончались 1470 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.