* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовало на востоке Афганистана порядка 80 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 сентября заявил журналистам губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних трех дней проводили рейды по домам людей, связанным с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проповедник радикальных религиозных идей Мавлави Убайдулла аль-Мутаваккиль, связанный с ячейкой экстремистской организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в Кабуле.