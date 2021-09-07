7 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

В будущем, когда будут совершены следующие теракты, сможет ли тот или иной американский президент обуздать тягу пострадавшего общества к мести и убедить ответить на нападение точными ударами, объяснить, что теракты были ловушкой, устроенной террористами, а также сосредоточить внимание на обеспечении эффективности ответных мер США? Это вопрос, который должны задать себе американцы и к которому должны обратиться их лидеры.

Максим Исаев, , 16:29 — REGNUM Террористические атаки 11 сентября 2001 года вызвали ужасный шок. Кадры того, как пойманные в ловушку люди выпрыгивали из башен-близнецов, навсегда останутся в памяти человечества, а жесткие меры безопасности, введенные после этих терактов, давно стали частью повседневной жизни, пишет профессор Гарвардского университета Джозеф Най в статье, вышедшей 7 сентября в Project Syndicate.

11 сентября Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Однако скептики сомневаются, что это событие стало поворотным моментом в истории страны. Они отмечают, что непосредственный физический ущерб был далеко не столь фатальным для американской мощи. По некоторым оценкам, рост ВВП США в 2001 году снизился на три процентных пункта, а сумма страховых требований о возмещении ущерба в конечном счете составила более $40 млрд — что было немного для экономики, чей объем достигал тогда $10 трлн. Кроме того, в результате угона четырех самолетов боевиками из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые радикалы превратили в крылатые ракеты, в Нью-Йорке, Пенсильвании и Вашингтоне погибли почти 3 тыс. человек — небольшая часть жертв происшествий на транспорте в США за тот год.

Если принять во внимание эти факты, можно утверждать, что будущие историки будут рассматривать 11 сентября как дату столь же важную, как нападение Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Тогда в результате внезапного нападения на военно-морскую базу США на Гавайях погибло около 2,4 тыс. американских военнослужащих, уничтожено или повреждено 19 военно-морских судов, в том числе восемь линкоров. Однако в обоих случаях основное влияние было оказано на общественную психологию.

Взрыв Шоу (USS SHAW) во время японской атаки Перл-Харбора, 7 декабря 1941

В течение многих лет президент Франклин Д. Рузвельт пытался предупредить американцев об угрозе со стороны стран Оси, но не смог преодолеть изоляционизм. Все изменилось с нападением на Перл-Харбор. На президентских выборах 2000 года Джордж Буш — младший выступал за скромную внешнюю политику и предостерег от соблазнов строительства наций. После потрясения 11 сентября он объявил «глобальную войну с террором» и вторгся в Афганистан и Ирак. Некоторые уверены, что, учитывая наклонности высокопоставленных членов его администрации, столкновение с тогдашним диктатором Ирака Саддамом Хусейном было в любом случае предсказуемо, но не характер или издержки этого столкновения.

События 11 сентября показывают, что главное значение в терактах имеет психология, а не непосредственный ущерб. Терроризм похож на театр. Американцы, обладая мощной армией, считают, что «шок и трепет» достигается, если осуществлять массированные бомбардировки. Для террористов те же «шок и трепет» заключается в самом драматизме террористического акта, нежели в количестве его жертв. От разного рода ядов может умереть куда больше людей, однако именно взрывы привлекают к себе наибольшее внимание. Постоянная демонстрация кадров падающих башен-близнецов стала победой Усамы бен Ладена.

Терроризм также можно сравнить с джиу-джитсу, в котором слабый противник обращает силу более крупного игрока против самого себя. В то время как в терактах 11 сентября погибли несколько тысяч американцев, жертвами «бесконечных войн», которые впоследствии начали США, стали гораздо больше людей. Действительно, урон, нанесенный «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), меркнет по сравнению с ущербом, который Америка нанесла самой себе.

Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 Robert J. Fisch

По некоторым оценкам, в войнах, последовавших за 11 сентября, погибло около 15 тыс. американских военнослужащих и подрядчиков, а экономические издержки превысили $6 трлн. Если добавить к этому жертвы среди мирного населения других стран и беженцев, то цена окажется гораздо более высокой. Значительными также оказались и упущенные возможности. Когда президент Барак Обама попытался переориентировать курс внешней политики США на Азию — самую быстрорастущую часть мировой экономики — наследие глобальной войны с террором заставило США увязнуть на Ближнем Востоке.

Несмотря на эти издержки, утверждают некоторые, США достигли своей цели: на территории США не было еще одной крупной террористической атаки, сопоставимой с терактами 11 сентября. Бен Ладен и многие из его старших помощников были убиты, а Саддам Хусейн был свергнут (хотя его связь с 11 сентября всегда была сомнительной). С другой стороны, можно утверждать, что бен Ладен добился успеха, особенно если учесть, что его убеждения включали ценность религиозного мученичества. Джихадистское движение фрагментировано, но оно распространилось на большее количество стран, тогда как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в Афганистане, по иронии судьбы, незадолго до годовщины 11 сентября, которую президент Джо Байден первоначально назначил целевой датой вывода американских войск.

Пока рано оценивать долгосрочные последствия ухода США из Афганистана. В краткосрочной перспективе последствия хаотического вывода войск можно считать значительными, но в долгосрочной перспективе о Байдене, возможно, скажут, что он правильно сделал, отказавшись от усилий по построению нации в стране, разделенной горами и племенами и объединенной в основном неприятием иностранцев.

Уход из Афганистана позволит Байдену сосредоточиться на своей великой стратегии по уравновешиванию усиления Китая. Несмотря на весь ущерб, нанесенный мягкой силе США хаотичным выходом из Афганистана, в Азии давно сложился собственный баланс сил, при котором такие страны, как Япония, Индия и Вьетнам, не желают оказываться под гегемонией Китая и приветствуют американское присутствие. Если учесть, что в течение 20 лет после травматического ухода Америки из Вьетнама США приветствовали как в этой стране, так и в регионе, общая стратегия Байдена имеет смысл.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

В то же время через 20 лет после 11 сентября проблема терроризма никуда не делась, и террористы могут посчитать, что пришло время попытаться снова. В таком случае задача американского руководства — разработать эффективную стратегию борьбы с терроризмом. Ее суть должна заключаться в том, чтобы не попасть в ловушку террористов и нанести себе еще большой ущерб. Лидеры должны подготовить планы того, как справиться с психологическими потрясениями дома и за рубежом.

Можно представить себе, каким был бы мир, если бы Буш не стал делать соблазнительный призыв к единству в глобальной войне с террором и отреагировал на 11 сентября тщательно выверенными военными ударами в сочетании с хорошими разведкой и дипломатическими шагами. Или если всё же он пошел на вторжение в Афганистан, но он ушел бы оттуда через шесть месяцев, даже если это потребовало бы переговоров с презираемым «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На этом фоне актуален вопрос, в будущем, когда будут совершены следующие теракты, сможет ли тот или иной американский президент обуздать тягу пострадавшего общества к мести и убедить ответить на нападение точными ударами, объяснить, что теракты были ловушкой, устроенной террористами, а также сосредоточить внимание на обеспечении эффективности ответных мер США? Это вопрос, который должны задать себе американцы и к которому должны обратиться их лидеры.