Кострома, 7 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Костромской государственный университет заведёт официальный аккаунт в мобильном приложении TikTok. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь образовательного учреждения МаринаЧечушкина.

Сервис Tik Tok

«Это будет живой студенческий взгляд на жизнь университета — интересные моменты с занятий, шутки преподавателей, смешные моменты из жизни в общежитиях и тому подобное. Контент будет свободный, непричёсанный, но не выходящий за рамки приличий. TikTok пользуется большой популярностью у молодёжи. Не использовать эту площадку для взаимодействия с новым поколением было бы упущением» , — пояснила Чечушкина .

Заниматься созданием видео для сервиса будут студенты университета. Запустить аккаунт планируется в конце сентября 2021 года. Кроме TikTok вуз представлен в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram.