Ташкент, 7 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. К настоящему моменту в единый электронный список избирателей Узбекистана внесён 21 миллион 249 тысяч 921 человек, почти 33% от этого количества — 6 миллионов 993 тысячи 924 человека — составляет молодёжь до 30 лет. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, слова которого цитирует Газета.уз.

Флаг Узбекистана

Для голосования в предстоящих в октябре выборах президента страны подготовили 10 760 избирательных участков.

«В середине июня ЦИК утвердил смету расходов на выборы президента в размере 300 миллиардов сумов. Каждая партия (всего пять) на проведение предвыборных мероприятий должна получить по 15,4 миллиардов сумов, а кандидаты — по три миллиарда сумов», — сообщает издание.